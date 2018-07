Genova. Un’immane tragedia, con decine di morti e dispersi, interi paesi distrutti, e danni ambientali incalcolabili. Questo è l’inferno di Atene: una serie di incendi che stanno devastando l’area intorno alla capitale greca.

In quell’inferno anche due genovesi, in questi giorni a Maki per fare qualche giorno di vacanza a casa di un parente: arrivati proprio nei giorni dell’incendio, con la famiglia che li ospitava sono riusciti a scappare dalle fiamme.

di 7 Galleria fotografica L'incendio ad Atene nelle immagini scattate da un genovese sul posto









“Quando siamo arrivati ad Atene, il fumo era già visibile – racconta Michele Isola, ospite a casa della zia della fidanzata – e il vento tirava verso mare. La situazione non sembrava grave all’inizio, tanto che siamo usciti a fare la spesa” Ma dopo pochi minuti è subito inferno.

“Siamo andati verso casa, incontrando decine di auto che stavano andando via. Siamo corsi a recuperare un parente con problemi di deambulazione e i suoi cani, e poi ci siamo precipitati a casa – racconta – li due cugini volontari della protezione civile greca stavano avvertendo la famiglia di fuggire: sulla strada poco distante le fiamme erano alte dieci metri”.

Ma la gestione dell’emergenza appare subito in difficoltà, se non caotica: “Per strada venivano solo chiuse le strade, nessuno che dava indicazioni: in tantissimi non sono stati avvertiti, noi siamo stati fortunati che i parenti volontari sono venuti ad avvisarci. Grazie alla conoscenza di alcune scorciatoie siamo riusciti ad evitare le strade bloccate e metterci in salvo”.

Sull’origine dei roghi l’ombra del dolo e della speculazione edilizia: è lo stesso Tsipras ad annunciarlo alla televisione greca: più di quindici roghi appiccati da ignoti in una area protetta. “La zona di grande pregio è stata dichiarata foresta pochi anni fa – spiega Michele – bloccando la costruzione di nuove case”.

“Ora siamo al sicuro, ospiti da altri parenti a Maratona – racconta – ma ieri siamo andati a verificare cosa rimaneva della casa cercando di recuperare il recuperabile. Abbiamo lavorato tutto il giorno tra le macerie. Il gatto, di nome Nerone, che non si trovava, era rimasto intrappolato in una costruzione di cemento in giardino, che lo ha salvato”.

Michele ha collaborato poi con la protezione civile come volontario per dare una mano nel contenere ove possibile le fiamme: la conta dei morti è iniziata, e sembra essere destinata a crescere.