Genova. Questa mattina alle 10 avrebbero dovuto arrivare le prime comitive della giornata, ma il parco avventura è chiuso “per incendio”. Al Righi il centro divertimenti costituito da passaggi e passerelle tra gli alberi, aperto qualche anno e amatissimo da bambini e adulti, ha subito migliaia di euro di danni a causa di un incendio.

Nella notte il rogo – le cui cause sono in via di accertamento da parte della sezione di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco – ha distrutto la casetta in legno dove veniva svolta l’accoglienza, e dove erano contenuti anche un centinaio di caschi protettivi, il registratore di cassa, un frigorifero e altri oggetti, e ha interessato anche un container.

Intaccati dalle fiamme anche due alberi e quindi i relativi percorsi aerei.

Sul posto, stamani all’alba il titolare Romolo Benvenuto, che due anni fa ha aperto anche un altro parco avventura sugli alberi alla Vetta di Pegli. “Per i gruppi prenotati e per chi volesse provare l’esperienze, il divertimento prosegue a Pegli”. Sulla pagina Facebook del parco avventura i primi messaggi di solidarietà degli amici della struttura. “Riapriremo più forto di prima”, promette Benvenuto.