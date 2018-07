Imbarchi, mattinata di traffico intenso sulle autostrade verso il porto di Genova

Genova. Tra le auto dirette in porto a Genova per gli imbarchi e le nuvole, che hanno spinto i turisti delle riviere a trascorrere una giornata in città, questa mattina il traffico è stato molto intenso sul nodo autostradale genovese.

In genere si sono registrati tempi lunghi d’attesa per gli imbarchi verso le isole. Importanti le ripercussioni sul traffico cittadino. Rallentamenti sull’elicoidale, in uscita al casello autostradale di Genova Ovest e su lungomare Canepa.

In corso, non a caso, il primo fine settimana segnato come “bollino rosso” sulle autostrade della Liguria.

Oltre ai problemi in zona porto, un incidente tra tre auto sulla A26 tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova ha causato una coda.