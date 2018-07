Ilva, incontro al Mise con i sindacati. Fiom: “Governo ha accolto nostre perplessità su operazione Mittal”

Genova. Si è svolto oggi a Roma, al Mise, il tavolo sull’Ilva tra governo e sindacati dopo lo stallo sulle trattative. Il ministro Luigi Di Maio, come aveva preannunciato nei giorni scorsi, ha confermato di aver chiesto all’azienda approfondimenti sul piano ambientale e occupazionale perché dalle carte che ha, questi due aspetti non lo convincono e vanno modificati.

“Di fatto il governo raccoglie le critiche del sindacato sull’operazione che Mittal vuole portare avanti su

Ilva”, secondo la Fiom. Bruno Manganaro, segretario generale Fiom Cgil Genova afferma: “Il ministro ha posto una serie di perplessità circa gli accordi sottoscritti con il gruppo da parte del precedente esecutivo”.

Durante l’incontro la Fiom Cgil ha anche posto l’attenzione sull’accordo di programma per Cornigliano, ribadendo come la sua attuazione sia l’unica strada per garantire il futuro dello stabilimento genovese. “Anche questa osservazione è stata raccolta con attenzione da Di Maio”, aggiunge Manganaro. Il ministro si è preso l’impegno di convocare le parti in tempi rapidi.

“A tale proposito abbiamo evidenziato le incongruenze poste da Mittal sia sul piano industriale che occupazionale”, afferma Antonio Apa, segretario generale Uilm Genova secondo il quale “sul piano industriale non ci si può proporre una crescita dei volumi e minore occupazione, questi sono stati gli elementi fondamentali che non ci hanno consentito di fare l’intesa con Mittal”.

“Per questo abbiamo sollecitato il governo ad accelerare le condizioni che lo stesso deve porre a Mittal in quanto le tempistiche non sono ininfluenti, noi ci auspichiamo che entro luglio ci sia la svolta”, sottolinea Apa.