Ilva, il negoziato continua. Toti: “Oggi interlocutorio, dobbiamo tornare ai tavoli definiti”

Roma. “Quello di oggi su Ilva a Roma è stato un tavolo interlocutorio e non di negoziato che dovrà tornare ai suoi tavoli definiti. Come Regione Liguria invieremo al Ministro Di Maio, nelle prossime ore, le nostre ulteriori osservazioni sul piano ArcelorMittal”. Lo ha detto il Presidente di Regione Liguria al termine della riunione sul futuro di Ilva al Ministero dello Sviluppo Economico.

“Abbiamo potuto vedere che Mittal ha implementato ulteriormente il suo piano, sia industriale che ambientale – ha aggiunto Toti – le Associazioni presenti hanno fatto domande, così come il Sindaco di Genova che ha chiesto informazioni specifiche sulla città. Al termine il ministro Di Maio ci ha chiesto di inviare ulteriori informazioni via mail, cosa che faremo nelle prossime ore”.

“E’ evidente che il negoziato dovrà tornare ai suoi propri tavoli – ha concluso Toti – ovvero per quanto riguarda le relazioni industriali a quello tra azienda, governo e sindacati e poi quello di Genova sull’accordo di programma del 2005 che ha chiuso le aree a caldo con tutti gli obblighi che ne discendono per la Pubblica Amministrazione e per le imprese genovesi, infine quello di Taranto sul piano di ambientalizzazione del quartiere”.