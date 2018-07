Il calciomercato di Prima Categoria

Genova. Lo Sciarborasca, dopo gli acquisti dell’attaccante Angelo Cenname e del centrocampista Andrea Sacco, prende due estremi difensori: Stefano De Paola (nella foto) e Dario De Falco, che saranno allenati dal preparatore dei portieri, Maurizio Recagno (ex Varazze, Cogoleto, Legino).

De Paola (classe ’97) inizia a giocare nelle giovanili del Cogoleto, passa all’Entella (Allievi Nazionali), poi la Serie D, con Sestri Levante, RapalloBogliasco e Baveno (Eccellenza Piemontese), mentre nell’ultima stagione rimane inattivo.

“Sono felice di ripartire dallo “Sciarbo” – esordisce De Paola – mi ha convinto la serietà, la passione e l’ambizione della dirigenza. Ho una voglia incredibile di rimettermi in gioco e darò il massimo per ripagare la fiducia accordatami”.

Dario De Falco (classe ’93) difende i pali della Pegliese (Prima Categoria), per poi passare al Libraccio e Val Lerone (entrambe in Seconda Categoria), dimostrandosi portiere affidabile.

“Ringrazio la società per avermi scelto – afferma De Falco – la Prima è una categoria che conosco bene e sono pronto a dare il meglio di me stesso”.

Lo Sciarborasca riavrà in prestito (dall’Arenzano) il centrocampista (classe ’96) Antonio Aiello ed il difensore (classe ’97) Matteo Avella, mentre proseguono le trattative per arrivare a prendere ancora un paio di giovani fuoriquota.

Il Bogliasco, dopo l’ondata di nuovi arrivi, targati Baiardo, conferma Maghamifar, Crosetti, Rattini, Moretti, De Palo, Calissi, Maggiora, Capitelli, Cardone e De Ferrari.

La Superba Genova ufficializza gli arrivi di Donati (dal Molassana), Bertulessi (ex San Gottardo), Giuso e Spinetti (dal Bogliasco), Nocentini (ex Lagaccio), Chica (dal Sori) e Barbera (ex Burlando).

L’Oregina tessera l’attaccante Damiano Pili, un passato nelle giovanili della Sestrese, che farà coppia con Rizqaoui.

Il Borgo Incrociati acquista: Samuele Viacava, portiere (classe ’97) dal San Martino; Davide Atzori, difensore (classe ’98) dal San Gottardo; Daniele Gragnano, centrocampista (classe ’98) dal San Martino; Gabriele Macchiavelli, centrocampista (classe ’98) dall’ Athletic Club e Lorenzo Ombrina, attaccante (classe ’97) dalla Olimpic Prà Pegliese.

Luca Gullo, lo scorso anno al San Gottardo, è il nuovo tecnico del Cogoleto.