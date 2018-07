Guido Poggi è il nuovo mister del Bogliasco

Bogliasco . Alea iacta est… Il dado è tratto… Guido Poggi, come l’imperatore Cesare, varca il Rubicone (lasciandosi alle spalle oltre un trentennio di Baiardo) e si accasa al Bogliasco, in Prima Categoria.

Quali sono le tue prime impressioni da neo mister bogliaschino?

“Sono molto soddisfatto della scelta di accasarmi al Bogliasco – afferma il tecnico – mi ha colpito l’entusiasmo e la voglia di fare bene della dirigenza, in sintonia con la mia ambizione di disputare un’annata importante”.

“La squadra, nello scorso torneo, è arrivata a giocare i play off, per cui la base di partenza è ottima; l’arrivo di un gruppo di giocatori (ndr, ex Baiardo) molto validi sotto l’aspetto caratteriale e tecnico, alza sicuramente l’asticella qualitativa dell’organico a disposizione... il resto lo deve fare la voglia, il sacrificio, la capacità di essere squadra in ogni situazione e momento”.

Il Bogliasco parte con il ruolo di favorito alla vittoria finale…

“A luglio vincono tutti e nessuno retrocede – sorride Poggi – il ds Fichera ha messo in piedi un team molto valido, partire favoriti non ci spaventa, sarà il campo – more solito – a stabilire la bontà del lavoro fatto”.

L’ ASD Bogliasco ha trovato l’accordo con il settore giovanile del Bogliasco FC e dopo un anno di lontananza sportiva…

“Consentimi di dire che la vera notizia di mercato è questa – conclude Poggi – a testimoniare la base di un progetto che vuole andare oltre la prossima annata agonistica…”.