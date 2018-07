Genova. Spettacolare incidente questa sera, intorno alle 22, in corso Italia, a Genova. Tre i feriti, un uomo di 47 anni, una donna di 40 e una ragazza di 20. Tutti e tre sono stati ricoverati in codice rosso, il più grave, e trasportati agli ospedali Galliera e San Martino.

I tre erano a bordo di un taxi che si è ribaltato, per ragioni ancora da chiarire, forse per evitare un grosso ostacolo sulla corsia in direzione levante. E i feriti, secondo le prime informazioni, sarebbero proprio il conducente dell’auto bianca, oltre alla moglie e la figlia, che erano a bordo con lui. L’uomo, che inizialmente non sembrava in gravi condizioni è poi peggiorato durante il trasporto in ospedale. Gli agenti della polizia locale lo hanno sottoposto a un pre-alcoltest che è risultato negativo.

I fatti sono avvenuti in un momento in cui la passeggiata a mare era affollatissima di giovani e famiglie. L’area dell’incidente è stata delimitata con del nastro per impedire al pubblico di avvicinarsi troppo.

Sul posto vigili del fuoco, tre ambulanze, l’automedica del 118 e forze dell’ordine.