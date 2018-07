Gozzo alla deriva davanti a San Fruttuoso di Camogli, coppia di francesi messa in salvo

Camogli. La guardia costiera di Santa Margherita ieri pomeriggio è intervenuta in mare davanti a San Fruttuoso di Camogli dove due francesi, un uomo e una donna, erano in difficoltà. Il gozzo su cui si trovavano, probabilmente per mancanza di carburante, non partiva più e il natante – 5 metri di lunghezza – stava andando alla deriva.

Immediatamente, sotto il coordinamento della sala operativa, è stato disposto l’invio sul posto della motovedetta d’altura SAR CP 883 della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure. Dopo circa 15 minuti dalla segnalazione, la M/V CP 883 ha raggiunto l’unità in avaria la quale si trovava ancorata ad un gavitello dell’Area Marina Protetta di Portofino.

La donna a bordo stava molto male, soffriva il mal di mare, e anche per via delle condizioni meteo marine si è ritenuto necessario trainare la barca all’interno del porto di Santa Margherita Ligure, poi presso il più vicino porto di Portofino perché la donna doveva essere curata.