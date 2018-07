Gite nei boschi, canoa e incontri per crescere all’Appennino Lab della fondazione Garrone

Genova. Sarà sempre più rivolto all’alternanza scuola-lavoro e alle nuove professionalità legate all’Appennino, il prossimo AppenninoLab: dal 16 al 21 luglio 2018, nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (AL).

Promosso da Fondazione Edoardo Garrone, il camp gratuito, che quest’anno giunge alla quarta edizione, conferma la sua formula di successo e offre un’esperienza formativa e di orientamento alla scoperta delle risorse ambientali, economiche, sociali, culturali ma anche professionali dell’Appennino.

Per cinque giorni, 25 ragazzi provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado di Liguria e Piemonte, vivranno a stretto contatto con la natura e approfondiranno il tema della valorizzazione del territorio in tutti i suoi ambiti.

Momenti di lezione e confronto con esperti si alterneranno a esperienze didattiche sul campo, attività sportive all’aria aperta, esercitazioni pratiche e project work. Ad arricchire il programma gli interventi di due ospiti d’eccezione: l’entomologo e divulgatore scientifico Gianumberto Accinelli e il climatologo Luca Mercalli.

Orienteering nei boschi, Mountain Bike, Tiro con l’Arco, Nordic Walking e Kayak sono alcuni degli sport outdoor, in cui giovani partecipanti potranno cimentarsi, in collaborazione con Federazioni Sportive del CONI, scoprendo come questi possano essere occasione per la conoscenza e rivalutazione dell’ambiente montano.

L’obiettivo è quello di presentare ai giovani le opportunità offerte dall’Appennino, grazie allo sviluppo di comparti economici come sport, turismo, cultura ed enogastronomia, reinterpretati e supportati da web e social media. Il percorso didattico consentirà così ai ragazzi di ricostruire un legame diretto con il passato, con il territorio e i suoi abitanti, acquisendo gli strumenti per rielaborarlo e proiettarlo verso il futuro.

AppenninoLAB è promosso e organizzato dalla Fondazione Edoardo Garrone, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.

Giunto alla quarta edizione, il progetto si pone in continuità e sinergia con i Campus RestartApp e RestartAlp, dedicati ai giovani aspiranti imprenditori del territorio montano, confermando l’impegno di Fondazione Edoardo Garrone per lo sviluppo della montagna attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni.