I gironi nazionali: sette piemontesi, quattro lombarde e due emiliane per il Cus Genova

Genova. Alla chiusura delle iscrizioni, sono stati stilati i gironi nazionali dei campionati di pallavolo per la stagione 2017/18.

La Serie B1 femminile conta 55 squadre, suddivise in 4 raggruppamenti; non sono presenti società liguri. I gironi di Serie B2 femminile sono 9, per un totale di 125 formazioni. Sia in B1 che in B2 c’è un posto vacante per un eventuale rispescaggio.

In Serie B maschile sono 110 le squadre iscritte, per comporre 8 gironi. Sono ancora disponibili 2 posti, per i quali è possibile chiedere il ripescaggio.

Nel girone A della Serie B maschile troviamo il Cus Genova. Se la vedrà con sette avversarie piemontesi, quattro lombarde e due emiliane: Novi Pallavolo, Gerbaudo Savigliano, Mercatò Alba, Erreesse Pavic Romagnano, Sant’Anna Tomcar San Mauro, Volley Parella Torino, PVL Cerealterra Ciriè, Volley Garlasco, Rossella ETS International Caronno Pertusella, Pallavolo Saronno, Res Pro Patria Busto Arsizio, Opem Audax Parma, Acl Corteauto Busseto.

In Serie B2 femminile il girone B vedrà ai nastri di partenza Iglina Albisola, Olympia Pgp Genova Volley, Serteco Volley School, Normac AVB Genova. Con loro sette lombarde e tre emiliane: Cbl Costa Volpino, Lemen Volley Almenno, Brembo Volley Team Brembate, Caseificio Paleni Casazza, Elevationshop.com Crai Olginate, Cartiera dell’Adda Mandello, Dolcos Volley Busnago, Pavidea Ardavolley Fiorenzuola, Conad Alsenese, Busa-Foodlab Gossolengo.

