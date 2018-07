Genova. Il sostituto procuratore Francesco Cardona Albini ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate per il pestaggio di un giovane di 27 anni avvenuto venerdì sera in via Giustiniani nel centro storico genovese. Il ragazzo, che si è sentito male poche ore dopo l’episodio di violenza, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova.

Non è al momento certo che lo stato del ragazzo, che aveva una patologia pregressa, sia collegato con le botte, ma è proprio questo l’obiettivo delle indagini che sono condotte dalla polizia municipale che questa mattina ha portato in procura una prima relazione sui fatti.

Probabilmente i famigliari del ragazzo nei prossimi giorni sporgeranno denuncia ma le lesioni aggravate dal concorso di più persone consentono l’apertura di un’indagine d’ufficio. Nelle prossime ore saranno ascoltati alcuni testimoni e visionate le telecamere della zona.