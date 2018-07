Gianni Giarra nuovo preparatore atletico della Levante C Pegliese

Genova. Trovato l’accordo con Gianni Giarra, preparatore atletico con decennale esperienza nelle società professionistiche. A partire dal 17 agosto seguirà la preparazione di tutte le leve del settore giovanile.

La Levante C Pegliese, dopo l’arrivo dell’ex calciatore professionista Paolo Doni, affida ad un altro ex calciatore un importante ruolo per la crescita dei suoi atleti e prosegue il percorso che ha quale obiettivo di diventare una società sempre più vicina all’insegnamento delle società professionistiche.

Gianni Giarra, nato in Basilicata ma ben presto trasferitosi a Genova, è un ex calciatore professionista. Per oltre dieci anni ha giocato ad altissimo livello in diverse squadre da nord a sud, tra cui dall’1980 al 1983 nella Sanremese in Serie C1, dal 1983 al 1985 nello Junior Casale in C1, dall’1985 al 1986 nel Parma in Serie B, dal 1986 al 1987 nella Rondinella in C2, la stagione successiva nel Potenza in C2 e terminando la carriera da calciatore in Serie D nella stagione 1988/89 con il Policoro. Terminata la carriera da calciatore, ha iniziata importantissime collaborazioni come preparatore atletico dei settori giovanili d diverse società professionistiche di serie A e serie B.

Giarra, fortemente voluto e cercato dal nuovo direttore generale della sezione calcio, Marco Satta, ha deciso di avvicinarsi alla Levante C dopo aver valutato il progetto che gli ha ricordato il sogno del suo grande e compianto amico Franco Rotella, amicizia che lo accumuna al Presidente Doragrossa, fattore comune che ha sicuramente agevolato l’accordo tra le parti.

Con il suo arrivo la Levante C introduce una figura fondamentale per la crescita dei suoi atleti, pertanto, nel dare il benvenuto all’ennesimo professionista in società, augura al nuovo tesserato Gianni Giarra un buon lavoro.