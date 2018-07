Gianni Figari e Sportiva Murcarolo in grande spolvero

Grande appuntamento lo scorso fine settimana a Genova Prà, sede dei Regionali Ficsf che hanno visto partecipare ben 13 società e 112 equipaggi liguri. Grande protagonista è stata senza dubbio la Gianni Figari di Santa Margherita Ligure che ha trovato la vittoria con Sofia Pellerano nell’Elba Cadette, ma anche con il Gozzo femminili formato da Frattoni, Pizzo, Ambrosini, Simoni e dalla timoniera Costantini. Primo posto anche per il Gozzo senior di Altemani, Figari, Solari, Solari e Costantini.

Nella giornata di domenica sono arrivati poi altri tre successi con il 2 di coppia senior di Altemani e Figari; Giambattista Figari nel singolo senior e per il singolo Junior con Riccardo Altemani. In tutte e tre le gare il timoniere era Caprile.

Fine settimana ottimo anche per la Sportiva Murcarolo che se sabato non riesce a trovare il piazzamento migliore, comunque inizia con un secondo posto nel Gozzo femminile e in quello junior. Nella giornata di domenica la musica cambia e trova la vittoria con il 2 di punta senior di Gardini e Falchetti insieme al timoniere Siracusa. Oro anche per Margherita Cogorno nel singolo juniores, per il 4 di coppia junior formato da Bonameta, Gaione, Benazzo, Zamariola e Siracusa. Non solo perché arrivano altre vittorie con il 4 di coppia senior di Falchetti, Gardini, Varacca, Castelnuovo e del timoniere Gardini e con quello femminile di Zacco, Bellio, Bennio, Cozzarini e del timoniere Siracusa.

Per la Murcarolo infine la grande soddisfazione di dominare a livello societario con la vittoria del Trofeo Dolente destinato ai Gozzi e del Trofeo Coni Liguria.

Dietro alle due mattatrici del weekend suddette, trovano ottimi risultati anche altre società come il Club Sportivo Urania che festeggia Cuneo e Bozzano vincitori del 2 di coppia Allievi e Michelle Rizzini che si impone nella categoria Elba Allieve nella prima giornata di gare. Domenica arriveranno anche le vittorie di Ilaria Bavazzano nel singolo e di Fossa e Moscatelli nel 2 di coppia juniores femminile. Il tris di giornata lo firmano ancora Fossa e Bavazzano che con la timoniere Tassare vincono il 2 di coppia femminile. Per la società genovese da registrare anche un argento con il Gozzo senior e un bronzo con quello junior.

Il Rowing San Michele si porta a casa il titolo nel Gozzo junior grazie alle gara di Luca e Giacomo Cappanelli, Dalton e Ferrari (tim. Tassara) e quello nel 2 di punta juniores con Ferrari e Cappanelli. All’Lni Sestri Ponente va invece il titolo nell’Elba Allievi con Christian Sella.

Gloria anche per l’Lni Chiavari e Lavagna che torna a casa con due titoli. Alessandro Petralia è d’oro nell’Elba Cadetti, mentre Benini e Levante si impongono nel 2 di coppia ragazze. Una vittoria anche per la Dario Schenone Foce che festeggia il proprio 4 di coppia ragazzi formato da Parodi, Zanini, Magnino, Giunta e dal timoniere Ferrante.