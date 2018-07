Genova sul Guardian, nei commenti all’articolo si esalta l’accoglienza verso i turisti

Genova. Si continua a parlare di Genova su testate internazionali prestigiose, questa volta tocca al Guardian, quotidiano britannico nato a Manchester nel 1821 con sede a Londra.

Nella sezione viaggi Liz Boulter ha chiesto consiglio a Elena Bisio, ceo di Foody (imprenditrice nel settore turistico legato al food), per avere un guida fatta da una “local”: 10 i consigli e i luoghi da non perdere.

Centro storico e cattedrale di San Lorenzo, via Garibaldi, Boccadasse, spianata Castelletto, mercato orientale, un giro per le botteghe storiche, ma anche qualche consiglio su dove apprezzare la cucina genovese e dormire.

L’aspetto più genuino – da prendere comunque con le molle – però arriva nei commenti sottostanti all’articolo: c’è chi ricorda momenti magici con i lamantini dell’acquario, una gita in barca da Camogli a San Fruttuoso a gennaio, ma anche chi sottolinea “la gente sembrava felice che fossimo lì, nessun sentimento anti-turisti” o “I locals erano aperti e curiosi verso i visitatori del loro grande centro storico e ho trovato molti pro-britannici”. Qualcuno vorrebbe capire perché alcuni venditori in strada offrivano gratuitamente degli animali scolpiti nella zona del Porto Antico: “non siamo riusciti a capire che gioco fosse”, scrive un commentatore.

Per qualcuno il ricordo è la sabbia nera sulla spiaggia: “Città abbastanza bella, ma è un porto di lavoro. A me piacciono i porti, ma non mi sono innamorato di questo posto”.

Immancabili i riferimenti alle Cinque Terre, per noi liguri “un’altra cosa” rispetto a Genova, anche per la distanza e invece molto abbinate e considerate raggiungibili durante la vacanza da parte degli stranieri.