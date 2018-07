Genova, incidente in via Piacenza, traffico intenso nella zona

Genova. Un incidente stradale avvenuto in via Piacenza, in direzione Genova, sta creando pesanti disagi al traffico della zona.

Una corsia è off limits per i rilievi del caso e quindi i veicoli che si stanno dirigendo verso il centro cittadino sono costretti a invadere la corsia opposta, con conseguente disagio anche per chi arriva dal centro in direzione Prato.

Ancora da chiarire la dinamica e il numero di persone coinvolte.