Gaslini, visita a sorpresa di Al Bano Carrisi. Tra foto, abbracci e strette di mano, una mattinata di “felicità”

Genova. Al Bano Carrisi questa mattina si è recato in visita privata all’Ospedale Gaslini, cogliendo bambini e genitori di sorpresa: ha percorso in lungo e in largo l’ospedale Gaslini senza sottrarsi mai ad una fotografia, un abbraccio, un autografo.

Invitato dal direttore generale del Gaslini Paolo Petralia, a visitare i piccoli pazienti dell’ospedale, ha portato una grande allegria al personale e alle famiglie in attesa agli ambulatori dell’ospedale di Giorno, arrivando a sorpresa davanti alla sala prelievi e nella sala gioco al secondo piano.

La visita ai pazienti e ai genitori ha proseguito per circa due ore in pronto soccorso, chirurgia, cardiologia, ginecologia e ostetricia, patologia neonatale e nefrologia.