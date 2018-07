Gabriele Pace ed Emma Quaglia vincono il Praglia Night Trail

Gabriele Pace è il vincitore del Praglia Night Trail, gara tenutasi lo scorso 7 luglio sulla distanza dei 17 km ed organizzata da Genova Trail. Tracciato suggestivo che ha permesso ai partecipanti di sovrastare la costa ligure guardando il mare da un lato e l’Appennino dall’altro. Per il podista ligure il tempo di 1h23’15” è stato sufficiente per battere Luca Campanella che resta dietro di 3’32”, e Silvio Belloni che invece patisce oltre sei minuti di ritardo.

Tanti i podisti di prima fascia con Gabriele Gaggero ed Oscar Rebora che restano ai piedi del podio, mentre Nicola Poggi, sesto, precede Emma Quaglia ancora una volta in gran spolvero con la vittoria della gara femminile in 1h32’43” e una prestazione di platino. Dietro di lei, Marco Nerini, Francesco Oldrati ed Andrea Beoldo chiudono i primi dieci al traguardo.

La classifica femminile vede poi Monica D’Urso piazzarsi seconda (23^ assoluta) in 1h48’47” seguita da Silvia Venzano che termina 29^ in generale in 1h56’13”.