Furto di offerte in chiesa, prete investigatore stile Don Matteo li scopre e fa denunciare

Lavagna. Tre giorni fa avevano rubato 7 mila euro di offerte dei fedeli dalle casse della chiesa di Santo Stefano di Lavagna, oggi sono stati scoperti e denunciati anche grazie al fiuto del parroco.

I carabinieri di Chiavari hanno denunciato per furto aggravato in concorso due uomini di 44 e 45 anni, di origini italiane e rumene. Ad aiutarli è stato lo stesso sacerdote. Il furto era avvenuto quasi sotto gli occhi del sacerdote che aveva notato i due aggirarsi intorno alla cassetta e poi sparire in tutta fretta.

I militari avevano suggerito al prete di prestare attenzione alle persone che avessero stazionato nella piazza di fronte alla stazione e di avvisarli qualora avesse rivisto i due autori del furto. Ieri, il parroco li ha effettivamente visti e ha chiamato subito le forze dell’ordine.