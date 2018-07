Funicolari, servizio sospeso per manutenzione del verde e diserbo. I dettagli

Genova. Doppio intervento previsto per la prossima settimana sulle linee funicolari genovesi.

Amt informa, infatti, che per intervenire sul verde presente sul tracciato, sia per la manutenzione che per il diserbo, il servizio collinare subirà delle sospensioni.

Ecco il dettaglio: la funicolare Sant’Anna, martedì 24 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 non sarà in funzione, mentre la funicolare Zecca – Righi sarà fuori servizio mercoledì 25 luglio, dalle 9.00 alle 16.00.