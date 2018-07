Forbes premia le spiagge liguri: San Fruttuoso di Camogli e Balzi Rossi nella top 7 italiana

Genova. Due menzioni su sette sono un ottimo risultato per la Liguria, che diventa “regina” delle spiagge italiane secondo Forbes, la famosa rivista economica statunitense.

Secondo la giornalista Catherine Sabino, infatti, la baia di San Fruttuoso di Camogli, in provincia di Genova, e la spiaggia dei Balzi Rossi a Ventimiglia sono tra le perle italiane per le spiagge. E sono da visitare, adesso.

“7 Of Italy’s Most Spectacular Beaches To Visit Now” è il titolo dell’articolo consultabile on line nel quale vengono celebrate le spiagge più spettacolari del nostro paese.

Oltre a quelle liguri, abbiamo Cala Corsara, nell’arcipelago della Maddalena, in Sardegna, la spiaggia delle Due Sorelle, ad Ancona, Praia a Mare in Calabria, la Scala dei Turchi e Pescoluse in Puglia. Insomma, unica regione con il “doppio colpo”. Sono soddisfazioni.