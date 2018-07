Fondazione Gaslini, cerca di rubare attrezzature da giardino. Arrestato dalla polizia

Genova. Lo hanno beccato con il tagliaerba in mano, e diversi sacchi di terriccio già pronti per essere portati via.

Per questo motivo la Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 49enne napoletano, pregiudicato, per tentato furto aggravato.

L’uomo è stato visto scavalcare la recinzione della “Fondazione Gerolamo Gaslini” in pieno giorno. A

ll’arrivo delle volanti stava asportando dal magazzino del custode una scala in alluminio, un tagliaerba e numerose confezioni di terriccio per un valore totale di circa 500 euro.