Filippo Censini è un nuovo giocatore del Molassana

Genova. “Il Molassana ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore (classe ’98) Filippo Censini, prelevato dalla Lavagnese, che rappresenta un autentico lusso per la categoria”.

Fabrizio Barsacchi, direttore sportivo del Molassana, non sta più nella pelle e non fa nulla per nascondere la propria soddisfazione

“Siamo orgogliosi che Censini abbia voluto vestire la maglia del Molassana ed allo stesso tempo siamo lieti di comunicare le conferme di giocatori di vitale importanza come i difensori Cuman e Garibaldi, il centrocampista Caramello, che io considero come uno tra i migliori giocatori dell’Eccellenza e giovani di grande prospettiva, che rispondono al nome di Giacopetti ed Aragona, mentre in attacco sono rimasti Romei e Costa, giocatori di buon livello che aiuteranno il Molassana a centrare l’obiettivo del mantenimento della categoria”.