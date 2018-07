Festa di Costa Crociere, in sala Trasparenza il centro coordinamento soccorsi Vigili del fuoco e 118

Genova. Ci saranno anche l’ambulatorio mobile della Asl3 Genovese a Caricamento e un Centro di coordinamento dei soccorsi in Piazza De Ferrari sabato prossimo, 7 luglio, in occasione dell’evento organizzato da Costa Crociere a Genova per il suo 70° compleanno.

“Quella di sabato sarà una grande festa – afferma la vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale – che vedrà la partecipazione di tante persone e tante famiglie, non solo genovesi ma anche turisti e residenti dei comuni limitrofi e non solo. Per questo abbiamo ritenuto indispensabile organizzare, d’intesa con Costa Crociere, alcuni presidi sanitari nei punti cardine in cui si svolgerà la manifestazione, per garantire a tutti di trascorrere la giornata in piena serenità, sapendo di poter contare su un intervento tempestivo e qualificato in caso di bisogno”.

In particolare, sarà allestito nella Sala della Trasparenza, al piano terra del palazzo di Regione Liguria, in Piazza De Ferrari, il Centro di Coordinamento dei Soccorsi congiunto tra Emergenza Sanitaria 118 e Vigili del Fuoco per gestire localmente le numerose unità di soccorso che saranno dispiegate per l’evento. Il presidio sarà attivo dalle 9 del mattino fino a notte, quando è previsto il termine della manifestazione per garantire il coordinamento di oltre 120 unità tra il centro città (Via Venti Settembre e le piazze De Ferrari e Matteotti) e l’area del Porto Antico. In particolare, saranno impiegate 10 ambulanze (Anpas e Croce Rossa), 40 team di soccorritori a piedi (ciascuno con 2 soccorritori del 118), due postazioni di trattamento sanitario con un medico e un infermiere del 118 (una tra via Petrarca e Porta Soprana e l’altra a Caricamento).

“Il Centro di Coordinamento dei soccorsi congiunto tra 118 e Vigili del fuoco, in stretto contatto con la centrale operativa del Nue 112 presso l’Ospedale Policlinico San Martino – aggiunge la vicepresidente Viale – ha già dato ottimi riscontri durante Euroflora e per questo si è deciso di replicarlo anche in occasione di questo grande evento che coinvolgerà il cuore della città”.

L’ambulatorio mobile di Asl3 sarà invece posizionato nell’area di Caricamento, vicino a Palazzo San Giorgio, dalle 8 del mattino fino alle 3 di notte: a bordo saranno presenti, organizzati su più turni, due medici della continuità assistenziale (uno dalle 8 alle 17.30 e l’altro dalle 17.30 alle 3 di notte) e sei infermieri professionali (due infermieri per ciascun turno: dalle 8 alle 14.30, dalle 14.30 alle 21 e dalle 21 alle 3 di notte). Il mezzo è attrezzato con tutti i dispositivi di emergenza, oltre ad un kit per l’effettuazione di possibili medicazioni semplici (garze, soluzione salina, soluzione fisiologica, disinfettanti, siringhe monouso, formici, cerotti, guanti sterili). A bordo anche bottigliette da mezzo litro di acqua naturale da distribuire ai cittadini.