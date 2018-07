Genova. Per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa torniamo sulle alture di Sestri Ponente al canile di Monte Contessa. Ecco i protagonisti di oggi.

Ermes è un “mix pit” entrato in canile a giugno 2017. Nato a settembre 2013, Ermes è arrivato in canile perché tolto da una pessima situazione: viveva recluso in una stanza e forse le sue zampe non avevano mai calpestato nulla di diverso rispetto a quel pavimento. Era denutrito, aveva gli occhi tristi e spenti… gli occhi della rassegnazione. “Lo abbiamo rimesso in forma – dicono i volontari – e ora è pronto per trovare la sua famiglia, una famiglia che gli faccia recuperare il tempo perso e che lo faccia sentire finalmente parte di un gruppo. Ermes ha un buon carattere e nonostante non abbia avuto vita facile, ha mantenuto il giusto equilibrio che gli permetterà di integrarsi facilmente in una famiglia. A settembre festeggerà il suo quinto compleanno, vorremmo non lo festeggiasse in canile. Chi vuole fargli il regalo più bello?”

Foto 2 di 2



Chance, meticcio breton di 8 anni. Un cagnetto che sorride nonostante la vita gli abbia riservato una brutta sorpresa. Ma diciamolo, la vita spesso riserva brutte sorprese, a fare la differenza è il modo in cui queste si affrontano e Chance ha deciso di non lasciarsi abbattere e di mantenere quello spirito positivo, solare e allegro che lo contraddistingue. Tu entri nel suo box e lui ti accoglie con un entusiasmo travolgente, si fa mettere la pettorina e poi è pronto a seguirti ovunque tu abbia piacere di andare. A lui basta averti un pochino accanto, ed è contento. Adora passeggiare e gli piace molto essere accarezzato. Forse i suoi 8 anni inizialmente possono spaventare ma se poteste osservarlo per come è realmente vi rendereste subito conto da soli dell’energia e della voglia di fare che ancora ha. Unico piccolo difettuccio (ma chi non ne ha almeno uno) non gli piace molto la compagnia dei suoi simili. Quindi per lui cerchiamo una sistemazione come figlio unico. Che dire… Gliela diamo una possibilità? La vita riserva brutte sorprese ma non è detto che debba andare sempre così.

E poi c’è Depp. Tigrottissimo, giovanissimo, di circa 1 anno, buono e affettuoso. Testato FIV e FELV negativo e inoltre castrato. Depp è stato investito e ha riportato una frattura alla zampa anteriore. Dovrà tenere i fissatori esterni ancora per un mesetto circa, dopodiché sarà come nuovo! Cosa volete di più? Depp è un tigrottino tutto da coccolare.

Per informazioni contattare: Associazione Una Onlus; Via Rollino 92n 16154 Genova; adozioni@unaonlusgenova.it Telefono: 0106500617