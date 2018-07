Entella, sponsor tecnico prestigioso: presentata in Wylab la nuova maglia adidas

Chiavari. Adidas e Entella annunciano una partnership pluriennale, che unisce, a partire dall’1 luglio 2018, la società chiavarese ad uno dei marchi più importanti, prestigiosi e conosciuti dell’industria calcistica.

“Siamo orgogliosi di portare sulla nostra maglia un marchio mondiale come Adidas – sottolinea il direttore generale Matteo Matteazzi – a cui siamo legati da reciproca stima e comune passione per i valori dello sport e del calcio. Si tratta di un accordo prestigioso che ci gratifica e permette al nostro di club di avere una visibiltà commerciale importante e piuttosto rara per una società con le dimensioni dell’Entella”.

Entusiasta anche il direttore marketing biancoceleste Sergio Rossi: “Siamo felici di poter dire che l’Entella è l’unica società di calcio che abbia rapporti diretti con adidas Italia insieme alla Juventus per quanto concerne la fornitura del materiale tecnico”.

Una trattativa, quella con il colosso tedesco, partita da lontano. “In scadenza del contratto con il precedente fornitore Acerbis (che ringraziamo per averci accompagnato nel nostro processo di crescita) nel mese di ottobre 2017 l’ufficio marketing della società si è messo in contatto con adidas Italia trovando da subito disponibilità ed apertura nei confronti dell’Entella. Nel mese di marzo – continua Rossi -, definito con il precedente fornitore il mancato rinnovo del contratto, abbiamo avviato con Adidas l’iter per la conclusione della trattativa. Adidas Italia ha sposato ed apprezzato in modo particolare la progettualità, la professionalità e la trasparenza nella gestione finanziaria della nostra società”.

“Adidas ed Entella, un legame che vede diversi punti in comune tra le due realtà – dichiara Giacomo Zerella, senior manager sports marketing Adidas Italy Spa -. Entella rappresenta molto bene la creatività che Adidas cerca nei suoi asset, questo motivato dal fatto che è una squadra che in pochi anni è salita dall’Eccellenza arrivando a livelli di calcio importanti. Sia Adidas che Entella credono nei giovani e coltivano i talenti del futuro”.

La presentazione si è svolta all’interno di Wylab, primo incubatore sportivo in Italia di imprese start up che ha ospitato l’evento e ha messo a disposizione alcuni “modelli” per le foto dell’evento.

Le nuove divise saranno disponibili presso l’Entella Point di corso Colombo 37 e nello store online a partire dal prossimo 23 luglio.