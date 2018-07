Entella, il presidente Gozzi: “Orgogliosi della partnership con Adidas”

Chiavari. “Sono sincero, mi ha colpito molto che un importante brand conosciuto e apprezzato a livello mondiale abbia cercato proprio l’Entella, attratto dal nostro modo di fare calcio, dal nostro modello di business, dall’attenzione che rivolgiamo al settore giovanile e al sociale. Hanno giudicato l’Entella un buon veicolo commerciale verso le nuove generazioni e avere come sponsor tecnico un’azienda del valore di Adidas ci rende orgogliosi e ci permette anche di gratificare gli altri sponsor che crederanno in noi“. È il commento di Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, dopo la partnership siglata con Adidas.

“Ho discusso e negoziato con loro per oltre tre mesi – prosegue -, all’inizio i colori non erano quelli della casacca dell’Argentina, ma io volevo continuare il nostro legame con i porteños di Buenos Aires e alla fine sono riusciti ad accontentare le bizze di un presidente che non dimentica le origini di questa storia entusiasmante“.

“Le nuove maglie sono bellissime ed emozionanti, non vedo l’ora di vedere la squadra in campo e scattare una foto che testimoni un’altra vittoria della nostra società. Perché nel calcio professionistico solo Juventus e Entella saranno accompagnate da Adidas nella prossima stagione. Un grande onore – conclude Gozzi – e per questo ringraziamo di cuore i nostri nuovi compagni di viaggio”.