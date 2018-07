Emergenza caldo, i consigli dell’esperto per evitare i rischi

Genova. È la grande umidità di queste ore a creare i maggiori problemi legati al caldo per Genova dove, domani e dopodomani si passerà all’allerta rossa (livello 3) e, di conseguenza, all’attivazione del Piano Caldo della Regione Liguria.

Nel primo pomeriggio si è tenuta una riunione operativa presso la sede di Alisa per fare il punto della situazione nell’area metropolitana con tutti i soggetti interessati alla tutela sociosanitaria dei cittadini, insieme a Ernesto Palummeri, coordinatore del Centro di riferimento locale per la Liguria.

“Quando si parla di ondate di calore – spiega Palummeri – bisogna sempre pensare che non è solo la temperatura da prendere in considerazione ma bisogna accoppiarla all’umidità. Purtroppo Genova, da questo punto di vista, ha livelli di umidità elevati in questo periodo. Basti pensare che oggi Genova ha la stessa temperatura di gerusalemme, 28 gradi ma nel capoluogo ligure c’è il 70% di umidità e questo aumenta di 6 gradi la percezione del caldo”.

Da qui la necessità di mettere particolare attenzione alla popolazione a rischio, anziani e bambini, per evitare che possano crearsi emergenze. “Non seguire i consigli per l’emergenza caldo – spiega espone a rischi molto seri. Se una persona si mette a fare una corsetta a mezzogiorno rischia parecchio”. Devono essere, quindi, seguiti i consigli classici dall’evitare l’uscita nelle ore più calde all’uso di indumenti leggere, a una corretta idratazione”.

“I colpi di calore possono verificarsi in condizioni estreme – prosegue – con sintomi che partono da cefalea E debolezza muscolare per arrivare a un forte aumento della temperatura corporea fino a bloccare la sudorazione. Quando accade siamo nei guai perché la temperatura può raggiungere valori altissimi e spesso irreversibili”.