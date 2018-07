Edoardo Stochino si impone in Canada e guida la classifica di Coppa del Mondo

Genova. Edoardo Stochino ha vinto la 64ª Traversée internationale du lac St-Jean, in Canada, valida quale seconda prova del Gran Prix di Coppa del Mondo in acque libere.

L’atleta tesserato Nuotatori Genovesi e Polizia ora conduce la classifica di Coppa. Le prime parole sono del tecnico Filippo Tassara: “È stato un grande. Ha nuotato 32 chilometri in condizioni estreme per pioggia, freddo e onde di vento, e si è lasciato tutti alle spalle. Un’ottima prestazione. Martedì torniamo in Italia e continueremo a lavorare ma ora ci godiamo il successo e il primato in classifica generale”.