Due settimane dopo la manifestazione di Ventimiglia, altri giovani genovesi in piazza tra Italia e Francia: ma per Lega e Le Pen

Genova. Giornata oltre confine per i giovani leghisti di Genova che ieri a Mentone hanno partecipato alla manifestazione con i giovani di Rassemblement National, il partito guidato da Marine Le Pen.

A guidare la delegazione da Genova sono Fabio Ariotti, consigliere comunale e coordinatore provinciale dei giovani leghisti di Genova, e Gabriele De Simone, consigliere del Municipio VI Medio Ponente e vicecoordinatore provinciale dei giovani leghisti.

“Quella che si è svolta a Mentone – dicono – è stata un’iniziativa molto importante che ha visto i giovanili di due partiti di paesi diversi organizzare insieme una manifestazione su un tema estremamente delicato come quello dell’immigrazione. Questo è sicuramente un primo passo perché finalmente anche in Europa si capisca che il tema dell’immigrazione deve essere affrontato in maniera unitaria”.

Due settimane prima a Mentone si era tenuta la conferenza stampa internazionale di un’iniziativa di tutt’altro colore politico: la manifestazione a supporto dei migranti a Ventimiglia.