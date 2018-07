Due notti di cantiere in Lungobisagno Istria, oggi e domani modifiche al traffico

Genova. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio saranno eseguite lavorazioni di scavo in Lungobisagno Istria in corrispondenza di piazza Garassini.

I veicoli in uscita dall’autostrada saranno deviati su via Bobbio da dove potranno poi proseguire verso mare, verso via Montaldo o su Ponte Campanella per raggiungere la sponda sinistra del Bisagno e dirigersi verso monte.

Nella notte tra il 26 e il 27 luglio saranno eseguite analoghe lavorazioni di scavo sempre in Lungobisagno Istria a monte di piazza Garassini; i veicoli che intendono entrare in autostrada dovranno proseguire verso monte fino a Ponte Monteverde per attraversare il Bisagno e imboccare l’autostrada dall’accesso limitrofo a piazzale Resasco.