Due malori e un principio di infarto: tre interventi in un’ora nel Levante a causa del caldo afoso

Santa Margherita. Prime conseguenze anche nel levante della provincia dell’ondata di caldo che non sta risparmiando la Liguria. Ben tre gli interventi in poche ore da parte della guardia costiera in poco più di un’ora, tra le 12 e le 13.15.

La prima segnalazione ha riguardato la perdita di coscienza di una signora di 80 anni, subito raggiunta ed assistita dal personale del 118. Stessa cosa è capitata ad una signora di 70 anni sempre a Moneglia, colpita da un mancamento dovuto all’intenso caldo. Le condizioni delle due signore sono attualmente buone: entrambe sono state accompagnate all’ospedale di Lavagna per accertamenti.

Più gravi le condizioni di un turista francese quarantottenne colto da un principio d’infarto mentre, insieme alla moglie e tre bambini, si trovava in visita a San Fruttuoso. L’uomo è stato raggiunto dall’idroambulanza di Camogli con personale del 118, assistiti dalla motovedetta CP883, e trasportato via mare da San Fruttuoso sino al porto di Camogli, dove era atteso da un’autoambulanza. Le sue condizioni sono per fortuna stabili e verrà trasportato all’ospedale San Martino di Genova per le successive cure del caso.