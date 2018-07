Distribuzione idrica, giovedì rubinetti a secco in via Nizza

Genova. Iren Acqua comunica che, per lavori di rinnovamento della rete di Distribuzione finalizzata alla distrettualizzazione, alle ore 8:00 alle ore 16:00 di giovedì 12 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate di via Nizza.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno venerdì 13 luglio.

In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali fenomeni di intorpidimento dell’acqua potabile che si risolveranno comunque in breve tempo