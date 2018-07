Dimissioni Serafini, la delusione del ‘padre’. Toti: “Scelta sbagliata, Elisa è stata egoista”

Genova. Se il sindaco di Genova Marco Bucci, commentando le dimissioni di Elisa Serafini, ha cercato di gettare acqua sul fuoco, proiettandosi pragmaticamente già al dopo, il presidente della Regione Giovanni Toti, che dell’ex assessore alla Cultura – la Ludo di Facebook – era forse il principale sponsor, ci è andato giù piuttosto pesante.

“Una scelta sbagliata”, così ne parla, davanti ai giornalisti, e a pochi metri dallo stesso Bucci, che assiste attento e in silenzio come un cronista allo sgretolarsi di una delle sue creature potenzialmente più forti. Sgretolamento almeno in ambito locale, almeno per ora, perché il governatore ligure, a un certo punto dice: “Sapete quanto era grande la mia stima per la Serafini”. Appunto: era.

“Chi fa l’amministratore, non può essere egoista – continua il presidente della Regione – mollare per una difficoltà sul Museo del Jeans…”, afferma accennando alla possibilità emersa da rumor giornalistici che il diverbio con Bucci fosse legato alla creazione di una nuova struttura museale. “Non stavamo parlando né di privatizzazioni, né di Ilva, né di cose che incidono sulla carne viva delle persone – continua Toti – gli equilibri con la Lega? In tutte le giunte si discute tra partiti, bisogna sapere gestire queste cose”.

Giovanni Toti, che già ieri sera avrebbe appreso tutt’altro che bene la notizia, derubrica la decisione di Elisa Serafini come dovuta a un “carico emotivo di cui non ero a conoscenza. Mi dispiace politicamente e umanamente per la decisione presa da Elisa. Nonostante abbia letto il suo post su Facebook, nel primo anno di amministrazione del sindaco Bucci non ci sono state all’interno della giunta di Genova scontri o divisioni tali da giustificare una scelta simile”. Non solo. “Con le dimissioni c’è tutta una parte di città che aveva votato per lei – afferma il presidente Toti – e che adesso non ha nessuno a rappresentarla”.

Elisa Serafini, 30 anni, liberale con trascorsi anche in Forza Italia giovani, è – o si dovrebbe usare l’imperfetto come ha fatto Toti? – una delle figure centrali della lista civica a sostegno di Marco Bucci e la coordinatrice genovese degli “arancioni”, quindi anche una figura centrale per la rete di liste civiche che Giovanni Toti lancerà definitivamente il 30 luglio con la convention Vivaio Liguria.