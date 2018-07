Dimissioni crisi Serafini, Pd all’attacco: “Bucci non sa fare gioco di squadra e la Lega prende campo”

Genova. “Evidentemente Bucci è incapace a fare gioco di squadra e a gestire il gruppo. E in questa situazione la Lega prende sempre più campo e condiziona le scelte politiche del sindaco.

A questo punto, con le dimissioni improvvise dell’assessore Serafini, il settore della Cultura rischia un ennesimo grosso arresto, dopo una cattiva gestione ad esempio su Ducale, Villa Croce e Cresta Festival”.

Così Cristina Lodi, capogruppo del Pd in consiglio comunale commenta le notizie di dimissioni dell’assessore alla Cultura del Comune Elisa Serafini.

“Ennesimo diverbio all’interno della giunta Bucci – continua Lodi – ultimo in ordine di tempo quello di ieri tra sindaco e vicesindaco sulla questione Amt, quello che è accaduto non può essere derubricato a una lite in famiglia, ma rappresenta l’emergere di una crisi politica profonda in settori strategici per i genovesi, crisi della quale la città rischia di pagare le conseguenze”.