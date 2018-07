Depositi chimici sotto la Lanterna, mercoledì in municipio Centro Ovest l’ad di Superba presenta il piano

Genova. Domani alle 18 presso la sala consiliare del municipio Centro Ovest in via Sampierdarena è confermata la riunione della II commissione Territorio e Ambiente in cui verrà audito l’amministratore delegato di Superba, Alessandro Gentile, sull’ipotesi di delocalizzazione dei depositi chimici dall’area di Multedo a quella ex Enel accanto alla Lanterna di Genova.

“Pur avendo già manifestato, in varie sedi e direttamente al rappresentante dell’azienda, la mia contrarietà al progetto di delocalizzazione sul nostro territorio, è comunque giusto dare la possibilità di illustrarne i contenuti democraticamente e pubblicamente – dice il presidente del municipio Renato Falcidia – nella massima trasparenza, per dare l’opportunità anche ai rappresentanti delle altre forze politiche elette dai cittadini di esprimere le proprie considerazioni al riguardo. Ognuno si assumerà poi le sue responsabilità”.

Domani, mercoledì, davanti alla sede del Municipio, prevista anche la manifestazione dei comitati contrari al trasferimento dei depositi chimici. “Ben venga – continua Falcidia – tuttavia ribadisco che la riunione della Commissione non è un’assemblea pubblica, ma un incontro istituzionale. Pertanto, i cittadini potranno partecipare non oltre il limite consentito dalla capienza dell’aula e chi vorrà potrà intervenire solamente in modo ordinato e nei tempi stabiliti prenotandosi presso il presidente di Commissione. Chi non rispetterà le regole sarà allontanato dall’aula consiliare”.