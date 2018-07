Ecco Deffe Beach. Tutto pronto per la grande festa di Costa Crociere

Genova. Sdraio e ombrelloni, ed è subito Deffe Beach. Ultimati gli ultimi dettagli per la grande festa di Costa Crociere che domani “invaderà” la nostra città per celebrare le 70 candeline della compagnia di navigazione.

Occhi puntati sul maxi scivolo di via XX Settembre, utilizzabile gratuitamente dalle 10 alle 20, nel tentativo di fare la “scivolata più lunga in un’ora”, obiettivo recordo mondiale, quindi. Lo scivolone sarà inaugurato dall’attesissima Diletta Leotta, uno dei volti più noti e cliccati del momento.

In piazza De Ferrari, nella Deffe Beach, spazio ai bimbi con laboratori e giochi insieme alle mascotte di Peppa Pig e Pj Masks.

Al Porto Antico, in piazza delle Feste, la musica: dalle 18 in poi gli show di Maurizio Lastrico, dei Bruciabaracche e di tanti altri comici liguri. Inoltre in piazza Caricamento e per tutto il Porto Antico, spazio anche per gli artisti di strada.

Alla sera il via ai live: sul palco dalle 20.30 sono in programma i concerti di Michele Bravi, Elodie, The Kolors, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Irama e Moreno, artisti amatissimi dai giovani.

Dalle 20.30 alle 22.30 all’Arena del Mare tuffo nel passato con il concerto di Al Bano e Romina Power. Insomma ce n’è per tutti i gusti.