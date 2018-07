Decreto dignità, Pastorino (Leu): “No a sponsorizzazioni di eventi da parte di aziende del settore giochi e scommesse”

Genova. “Bisogna introdurre nel decreto Dignità, fin da subito, il divieto di sponsorizzazioni di eventi da parte di società operanti nel settore dei giochi e delle scommesse”, a dirlo è Luca Pastorino, deputato genovese di Liberi e Uguali.

“La norma, nella sua formulazione attuale, entra in vigore a dicembre e nel frattempo possono essere siglati nuovi contratti, che resteranno validi per tutta la loro durata. Ho presentato un emendamento, per ora accantonato, e spero che possa essere accolto”, continua l’ex sindaco di Bogliasco.

“Lo stop – aggiunge Pastorino – deve riguardare tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti. Lo scopo è quello di rafforzare la norma per renderla valida. Il pericolo, lasciando aperta questa finestra temporale, e’ quello che venga vanificato lo spirito con cui nasce il decreto nell’ambito del settore giochi e scommesse”.