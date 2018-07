Cus Genova Volley verso la Serie B tra conferme e nuovi arrivi

Genova. Tra conferme e nuovi arrivi, oltre ai due già citati ieri, sta prendendo forma la rosa del Cus Genova che affronterà il prossimo campionato di Serie B.

Il nome di esperienza è quello di Federico Donati (nella foto sopra). Cresciuto nelle storiche giovanili dell’Olympia Voltri dove vince giovanissimo una Serie C, passa poi alla Pallavolo Genova, vincendo il campionato di Serie B1 e la Coppa Italia di Categoria nel 2010. Con i genovesi gioca anche due stagioni in A2, meritandosi la convocazione nella selezione nazionale Under 23 di lega nel 2011. Dopo la stagione 2013/14 a Novi, si trasferisce ad Albisola in Serie B per quattro anni diventandone bandiera.

Nuovo arrivo è Mattia Repossi, centrale classe 1989. Cresciuto nelle giovanili dell’Olympia Voltri, passa successivamente alla Pallavolo Genova. Nel 2013 va a Novi, in Serie B2, dove gioca per due stagioni, coronate con la vittoria dei playoff promozione e da due partecipazioni alla final four di Coppa Italia. Dal 2015 al 2018 è stato protagonista nel campionato di Serie B con la maglia della Pallavolo Albisola.

Arriva dalla città della ceramica anche Omar Louza. L’opposto classe 1999 giunge in prestito dall’Albisola Pallavolo dopo una stagione in B2, due stagioni in Serie B e la convocazione per il collegiale della Nazionale Allievi.

Capitolo conferme. Resta in biancorosso Simone Furgani, schiacciatore classe 1995. Cresciuto nelle giovanili della Pallavolo Genova e dell’Albisola dove vince un campionato di Serie C. Passa poi al Lavagna e al Colombo dove sfiora per due anni di fila la vittoria del campionato per poi passare la scorsa stagione al Cus disputando un ruolo da protagonista nella promozione in Serie B nazionale.

Andrea Ricceri, palleggiatore classe 1984, rimane in famiglia dopo aver sposato il progetto due anni fa, coronato con la promozione in Serie B nazionale. Cresciuto nelle giovanili del Rivarolo e dell’Olympia Voltri, è stato punto fisso di tutte le formazioni che hanno partecipato ai campionati di Serie B da Vado a Ovada fino ad arrivare ad Albisola

Resta anche per la stagione 2018/19 il centrale classe 1992 Joseph De Leo, tassello fondamentale della vittoriosa cavalcata della scorsa stagione. Infine, dopo la fantastica stagione dell’anno scorso, nonostante l’infortunio, Fabrizio Fiore, centrale anno 1996, rimane un punto fermo della rosa del Cus Genova Volley.

