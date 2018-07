Cus Genova Volley: doppio colpo di mercato in vista della Serie B

Genova. Doppio colpo di qualità per il Cus Genova Volley, prossimo al campionato nazionale di Serie B dopo l’emozionante cavalcata in Serie C durante la passata stagione: arrivano Michele Nonne dall’Olympia Voltri e Michele Colombini ad Acqui.

Palleggiatore classe 1988, Michele Nonne (nella foto) è cresciuto nella Pallavolo Olbia. Arrivato nella nella serie cadetta con la Pallavolo Crema e l’Argos Sora, nel 2010/2011 fa il suo esordio in Serie A1 con il Top Volley di Latina per passare poi alla Pallavolo Genova in Serie A2. Negli ultimi anni prima al Novi ed Albisola fino alla scorsa stagione nell’Olympia Voltri.

Schiacciatore nato pallavolisticamente a Lavagna, dove ha giocato fino alla B1, Michele Colombini ha poi proseguito con Igo Genova in B1, Sabazia con promozione in B1 e parentesi ad Aulla, fino alla fantastica promozione con Massa in A2 di due anni fa e la scorsa stagione in Serie B ad Acqui.

Due giocatori di altissimo profilo per l’ambiziosa sezione pallavolistica del Cus Genova.