Cus Genova, sette titoli ai campionati regionali individuali

Genova. Buoni risultati per alcuni atleti biancorossi ai campionati regionali individuali svoltisi alla Spezia sabato 7 e domenica 8 luglio.

Al maschile spicca la doppietta di ori nella velocità di Andrea Delfino con buoni risultati cronometrici (10″89 nei 100 e 21″66 nei 200), che ha preceduto i compagni di squadra Denny Bettiga nei 100 e Simone Calcagno nei 200.

Si aggiudicano il titolo regionale Luigi Cafiero nel salto triplo (14,12), Giordano Musso nel getto del peso (13,88) ed il veterano Adriano Rodrigo nel martello (49,46) davanti al neo campione italiano Under 18 Davide Costa (48,24), che si è cimentato in questa occasione con l’attrezzo della categoria assoluta.

Secondo posto per Daniele Mestriner nei 400 (49″69), per Luca Morando nei 5000 e per Davide Lingua nel salto in alto che questa volta si è fermato a quota 2,03 dopo la bella prestazione al meeting di Nembro dove ha ottenuto con 2,09 il pass per gli assoluti.

Al femminile titolo regionale dei 3000 siepi per la giovanissima allieva Silvia Giacobbe e per Sandra Littardi nel disco; seconda piazza per Sofia Intili nel giavellotto ed un ottimo terzo posto nei 100 piani per l’allieva Giuditta Ponsicchi con il buon crono di 12″82 nonostante il vento contrario (-1.9).