Cus Genova Rugby. due conferme e due importanti arrivi

Genova. A poco più di due mesi dalla beffarda sconfitta nella semifinale di promozione per l’Eccellenza, il Cus Genova Rugby, sempre sotto la sapiente guida di Tosh Askew, si prepara alla nuova stagione con l’intenzione di rimanere tra i protagonisti.

Due sono le conferme importanti: il sudafricano Jordan Mills e l’inglese Fergus Taylor, due uomini chiave sia per quanto riguarda il gruppo sia per quanto riguarda il loro apporto tecnico alla causa. Un arrivo su tutti invece garantirà grandissima esperienza ai biancorossi. Trattasi di Paolo Busso dai francesi del Grasse, rugbysta 32enne che vanta anche una mezz’ora in azzurro al Millennium Stadium di Cardiff.

Nuovo arrivo infine anche nello staff tecnico. Ed Thrower appende gli scarpini al chiudo e da estremo dei Lyons diventa assistente di Askew in panchina.