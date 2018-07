Il Cus Genova a canestro per Davide

Lo scorso giovedì 21 giugno è andata in scena “Baloncesto Y Fiesta”, torneo di pallacanestro 3 contro 3 organizzato dal Cus Genova in memoria di Roberto Benvenuti, storico segretario generale, che da questa edizione ha assunto un carattere solidale, raccogliendo fondi per Davide Morana, ex giocatore della squadra universitaria residente in Spagna e colpito da una meningite fulminante che ha portato all’amputazione di tutti e quattro i suoi arti.

Il Cus ha deciso di partecipare all’acquisto di protesi per il suo ex giocatore, devolvendo l’incasso del torneo a questa raccolta fondi. La partecipazione è stata massiccia con 22 squadre fra giovanili e femminile e 26 fra Senior e Over 40 con una giornata di grande divertimento e solidarietà che ha consentito di raccogliere ben 4 mila euro.