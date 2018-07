Creto, ladri in due case di campagna trovano 40 mila euro nascosti “sotto al materasso”

Genova. I carabinieri delle stazioni di Montoggio e Savignone sono intervenuti in località Creto, nell’entroterra di Genova, a seguito della segnalazione di due furti in appartamento.

I proprietari di due appartamenti nello stesso immobile hanno raccontato che ignoti, nel pomeriggio del 1 luglio, approfittando della momentanea contestuale assenza degli inquilini e dopo aver forzato una porta finestra sono entrati in casa.

Hanno portato via gioielli e denaro in contante per un valore complessivo di 40 mila euro. I soldi erano conservati nella camera da letto di una delle due case. Dei ladri nessuna traccia. Indagini in corso.