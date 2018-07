Cr7, al Juventus Store i fan all’assalto di Ronaldo. Ma si chiama Gianfranco ed è di Chiavari

Torino. “Portare la tua donna, tifosa del Napoli allo Juventus store di Torino, entrare e vedere la reazione di commessi e clienti, venire salutato ed essere addirittura rincorso fuori dallo Stadium, essere interrotto da una signora mentre bevo un aperitivo in piazza Castello”. Sì, Gianfranco Sanguinetti, 35 anni, personal trainer di Chiavari, già sa cosa lo aspetta, almeno se continuerà ad andare in giro in zona Torino con gli occhiali a specchio e in tenuta sportiva.

Perché “Ronnie”, non a caso il suo soprannome anche su Facebook, somiglia non poco a Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse appena acquistato dalla Juve. Qualcuno gli ha già suggerito di provare a monetizzare questa somiglianza, ma lui non sembra interessato.

Per la cronaca, Ronaldo – quello vero – è ancora ben lontano dal capoluogo piemontese. In questo momento è probabilmente su una spiaggia greca con la sua ragazza, la splendida Georgina Rodriguez. Sì, è fidanzato proprio come il suo sosia.