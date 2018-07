Countdown per la festa dei 70 anni di Costa: Diletta Leotta e lo scivolo d’acqua e Genova diventa una crociera

Genova. Conto alla rovescia per il Costa Zena Festival, il grande evento del 7 luglio in cui Costa Crociere festeggerà il suo 70° compleanno con più di venti attrazioni ad ingresso libero. Sarà un evento da record nel vero senso della parola, perché il giorno della festa si cercherà di battere il primato mondiale della distanza più lunga “scivolata” in un’ora, scivolando sull’attesissimo maxi scivolo gonfiabile ad acqua di 340 metri installato in via XX settembre. È prevista la presenza di un’ospite davvero eccezionale: Diletta Leotta.

L’appuntamento per i genovesi e i turisti che vorranno partecipare al record è alle ore 10 all’ingresso dello scivolo, che sarà collocato tra Piazza De Ferrari e via XX Settembre. I partecipanti avranno a disposizione spogliatoi per cambiarsi a inizio e fine dello scivolo, e buste impermeabili dove riporre gli oggetti personali e indumenti.

Lo scivolo rimarrà aperto anche dopo il record: l’ultima scivolata è infatti prevista alle ore 20. Per utilizzare lo scivolo è necessario avere almeno 7 anni ed essere alti più di 1,1 metri, mentre i minori di 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.

Oltre alla scivolata, il Costa Zena Festival cercherà di battere anche un altro primato: quello per il gran pavese più lungo. Il gran pavese è la serie di bandiere tipiche della tradizione nautica, che sono già state installate lungo il percorso del festival, da via XX Settembre fino ad arrivare al Porto Antico, per un totale di 2 km e 2.070 bandierine.

Il programma ufficiale della festa prevede poi una ricca serie di appuntamenti che animeranno il centro città di Genova, il Porto Antico e Piazza Caricamento con più di 60 performer provenienti da tutta Europa e 29 artisti tra cantanti, dj, e attori comici genovesi. Attrazioni e intrattenimento assicurato per tutti. In Piazza de Ferrari i più piccoli potranno divertirsi con laboratori e giochi insieme alle mascotte di Peppa Pig e PJ Masks, oppure ci si potrà rilassare sulle sdraio del solarium, allestito proprio vicino alla fontana. La Piazza delle Feste ospiterà dalle 18 alle 20 gli spettacoli tutti da ridere di Maurizio Lastrico, i Bruciabaracche e tanti altri comici genovesi. Inoltre in Piazza Caricamento e al Porto Antico si susseguiranno dalle 12 performance di artisti di strada, acrobati, musicisti e danzatori.

Dal tardo pomeriggio la festa si sposterà al Porto Antico, con una serie di appuntamenti davvero eccezionali. Sul palco di Radio 105, di fronte alla Piazza delle Feste, dalle 20.30 andrà in scena un grande concerto con alcuni tra gli artisti più amati dai giovani: Michele Bravi, Elodie, The Kolors, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Irama e Moreno. Seguirà il gran finale con un coinvolgente dj set che farà ballare tutti fino a notte inoltrata.

Dalle 20.30 alle 22.30, all’Arena del Mare, imperdibile concerto dell’intramontabile coppia Al Bano e Romina Power, artisti celebri in Italia e nel mondo che canteranno di nuovo insieme per celebrare la felicità, tema particolarmente caro a Costa Crociere. L’ultima canzone del concerto, che sarà proprio il celebre brano “Felicità”, sarà accompagnata da spettacolari fuochi artificiali.

Alle 23.30 circa, nello specchio di mare del Porto Antico di fronte a Calata Falcone e Borsellino, per la prima volta in Liguria un incredibile show di luci e acqua che conquisterà il pubblico. Ad arricchire il festival anche una gustosa offerta gastronomica: Costa offrirà ben 2000 Kg di gelato, nei “Food District si potranno degustare: la selezione Bruno Barbieri, i mini hot dog per i più piccoli e i Burger d’Autore, sorseggiando Aperol Spritz o la birra del Birrificio Angelo Poretti.

Il Costa Zena Festival è co-organizzato dal Comune di Genova, con il patrocinio della Regione Liguria. L’evento è progettato e realizzato da Realize Networks.