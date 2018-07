Cornigliano, via Siffredi chiusa al traffico la notte del 2 agosto per l’abbattimento della rampa a mare

Genova. Proseguono come da tabella i lavori del cosiddetto ‘Lotto 10’ che entro la prossima primavera dovrebbe portare al collegamento diretto tra la strada a mare Guido Rossa e l’uscita della A10 Genova -Cornigliano.

Dopo la chiusura della rampa a mare con conseguente inversione del traffico sulla vecchia rampa a monte, tra due giorni – la notte tra giovedì 2 agosto e venerdì 3 agosto – la rampa a mare sarà definitivamente abbattuta.

Per questo via Siffredi resterà chiusa al traffico per l’intera notte per un totale di 10 ore di chiusura. Gli unici a poter passare saranno i mezzi di emergenza. Il traffico sarà per il resto deviato a monte verso Erzelli: probabilmente con un nuovo temporaneo utilizzo della rampa a monte a doppio senso fino alla strada che dietro l’ingresso della A10 porta ad Erzelli per scendere poi lato Sestri e viceversa, ma i dettagli saranno illustrati domani nel corso di una conferenza stampa con i tecnici di Sviluppo Genova che ha curato il progetto.

Dal 3 agosto la situazione tornerà quella attuale con la vecchia rampa a monte (l’unica che rimarrà per alcuni mesi) utilizzata in discesa con il traffico regolato da un semaforo).

Poi se non ci saranno intoppi la nuova rampa a mare di collegamento con la Guido Rossa dovrebbe essere completata e aperta entro i primi mesi del 2019 e la seconda rampa di collegamento entro la fine della primavera. A lavori terminati quindi le due nuove rampe, ciascuna di due corsie, consentiranno di entrare e uscire dell’autostrada senza intralciare la viabilità ordinaria.