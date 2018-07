Coppa Italia: per l’Entella ci sarà la vincente tra Robur Siena e Sicula Leonzio

Chiavari. Si è tenuto presso gli uffici della Lega Serie A in via Rosellini 4 a Milano il sorteggio del tabellone della Coppa Italia 2018/19, la Tim Cup.

Inizialmente prevista per le ore 15, l’estrazione degli accoppiamenti è stata rinviata alle 19,20 su richiesta della Figc. Due sono le principali novità: il sorteggio del campo di gara per le partite degli ottavi, dei quarti e delle semifinali tra formazioni di Serie A e l’introduzione del Var sia nella forma di Goal Line Technology che di Video Assistant Referees a partire dagli ottavi.

Così come lo scorso anno, partecipano alla competizione 78 squadre. Il primo turno della competizione tricolore vedrà impegnate le 27 squadre di Serie C segnalate dalla Lega Nazionale Calcio Professionistico e le 9 di Serie D segnalate dal Dipartimento Interregionale della Lnd. Successivamente entreranno in campo le altre compagini di Serie C appena retrocesse e tutte le 22 formazioni di Serie B ed al terzo turno entreranno in gara 12 club di Serie A. Le 8 società teste di serie (Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan, Atalanta, Fiorentina) faranno il loro ingresso negli ottavi di finale.

Ecco le date del calendario:

Primo turno eliminatorio 29 luglio

Secondo turno eliminatorio 5 agosto

Terzo turno eliminatorio 12 agosto

Sedicesimi Tim Cup 5 dicembre

Ottavi di finale Tim Cup 13 gennaio

Quarti di finale Coppa Italia 30 gennaio

Semifinali Coppa Italia 6 febbraio / 27 febbraio

Finale 25 aprile

La Virtus Entella salta il primo turno e debutterà domenica 5 agosto sul campo di casa contro la vincente tra Robur Siena e Sicula Leonzio.

Chi la spunterà, nel terzo turno affronterà tra le mura amiche o la Salernitana o la vincente tra Renate e Rezzato.

Primo turno

Viterbese-Rende

Sambenedettese-Sanremese

Ternana-Pontedera

Catania-Como

Juve Stabia-Pistoiese

Pisa-Triestina

Monopoli-Piacenza

Carrarese-Imolese

Trapani-Campodarsego

Südtirol-Albalonga

FeralpiSalò-Virtus Francavilla

Robur Siena-Sicula Leonzio

Renate-Rezzato

Monza-Matelica

Casertana-Az Picerno

Alessandria-Giana Erminio

AlbinoLeffe-Pordenone

Vicenza-Chieri

Secondo turno

Ascoli-Viterbese/Rende (1)

Spezia-Sambenedettese/Sanremese (2)

Carpi-Ternana/Pontedera (3)

Foggia-Catania/Como (4)

Hellas Verona-Juve Stabia/Pistoiese (5)

Cremonese-Pisa/Triestina (6)

Brescia-Pro Vercelli (7)

Perugia-Novara (8)

Cittadella-Monopoli/Piacenza (9)

Benevento-Carrarese/Imolese (10)

Cosenza-Trapani/Campodarsego (11)

Venezia-Südtirol/Albalonga (12)

Lecce-FeralpiSalò/Virtus Francavilla (13)

Entella-Robur Siena/Sicula Leonzio (14)

Salernitana-Renate/Rezzato (15)

Padova-Monza/Matelica (16)

Livorno-Casertana/Az Picerno (17)

Crotone-Alessandria/Giana Erminio (18)

Pescara-AlbinoLeffe/Pordenone (19)

Palermo-Vicenza/Chieri (20)

Terzo turno

Sampdoria-Vincente 1 (1)

Spal-Vincente 2 (2)

Sassuolo-Vincente 3 (3)

Vincente 4-Vincente 5 (4)

Parma-Vincente 6 (5)

Vincente 7-Vincente 8 (6)

Empoli-Vincente 9 (7)

Udinese-Vincente 10 (8)

Torino-Vincente 11 (9)

Frosinone-Vincente 12 (10)

Genoa-Vincente 13 (11)

Vincente 14-Vincente 15 (12)

Bologna-Vincente 16 (13)

Vincente 17-Vincente 18 (14)

Chievo Verona-Vincente 19 (15)

Cagliari-Vincente 20 (16)

Quarto turno

Vincente 1-Vincente 2 (1)

Vincente 3-Vincente 4 (2)

Vincente 5-Vincente 6 (3)

Vincente 7-Vincente 8 (4)

Vincente 9-Vincente 10 (5)

Vincente 11-Vincente 12 (6)

Vincente 13-Vincente 14 (7)

Vincente 15-Vincente 16 (8)

Ottavi di finale

Milan-Vincente 1

Napoli-Vincente 2

Lazio-Vincente 3

Inter-Vincente 4

Fiorentina-Vincente 5

Roma-Vincente 6

Juventus-Vincente 7

Atalanta-Vincente 8