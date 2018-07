Coppa Italia di Promozione: le tre giornate della prima fase

Genova. È stato sorteggiato il calendario della Coppa Italia di Promozione. Sono otto i gironi quadrangolari; le vincitrici accederanno ai quarti di finale.

L’orario di gioco è stato fissato alle 20,30. Tramite accordi, le società potranno cambiare ora e data degli incontri.

Di seguito tutte le partite.

1ª giornata, domenica 26 agosto

Girone A: Dianese e Golfo – San Stevese

Girone A: Ospedaletti – Taggia

Girone B: Bragno – Legino

Girone B: Ceriale – Loanesi San Francesco

Girone C: Arenzano – Varazze Don Bosco

Girone C: Celle Ligure – Voltrese Vultur

Girone D: Mignanego – Vallescrivia (sabato 25 ore 20,30)

Girone D: Sestrese – Serra Riccò

Girone E: Burlando – Campomorone Sant’Olcese

Girone E: Little Club G. Mora – Borzoli (ore 18,00)

Girone F: Athletic Club Liberi – Goliardicapolis

Girone F: Golfo Paradiso – Real Fieschi

Girone G: Casarza Ligure – Magra Azzurri

Girone G: Don Bosco Spezia – Rivasamba (ore 20,45)

Girone H: Cadimare – Colli Ortonovo

Girone H: Canaletto – Forza e Coraggio

2ª giornata, domenica 2 settembre

Girone A: San Stevese – Ospedaletti

Girone A: Taggia – Dianese e Golfo

Girone B: Ceriale – Legino

Girone B: Loanesi San Francesco – Bragno

Girone C: Varazze Don Bosco – Celle Ligure

Girone C: Voltrese Vultur – Arenzano

Girone D: Serra Riccò – Mignanego

Girone D: Vallescrivia – Sestrese

Girone E: Campomorone Sant’Olcese – Little Club G. Mora

Girone E: Borzoli – Burlando

Girone F: Goliardicapolis – Golfo Paradiso

Girone F: Real Fieschi – Athletic Club Liberi

Girone G: Magra Azzurri – Don Bosco Spezia

Girone G: Rivasamba – Casarza Ligure

Girone H: Colli Ortonovo – Canaletto

Girone H: Forza e Coraggio – Cadimare

3ª giornata, domenica 9 settembre

Girone A: Ospedaletti – Dianese e Golfo

Girone A: San Stevese – Taggia

Girone B: Bragno – Ceriale

Girone B: Legino – Loanesi San Francesco

Girone C: Celle Ligure – Arenzano

Girone C: Varazze Don Bosco – Voltrese Vultur (ore 18,00)

Girone D: Mignanego – Sestrese (sabato 8 ore 20,30)

Girone D: Serra Riccò – Vallescrivia

Girone E: Borzoli – Campomorone Sant’Olcese

Girone E: Burlando – Little Club G. Mora

Girone F: Golfo Paradiso – Athletic Club Liberi

Girone F: Goliardicapolis – Real Fieschi

Girone G: Don Bosco Spezia – Casarza Ligure (ore 20,45)

Girone G: Magra Azzurri – Rivasamba

Girone H: Canaletto – Cadimare

Girone H: Colli Ortonovo – Forza e Coraggio