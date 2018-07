Controlli in porto, tir incolonnati sulla Guida Rossa. Tra Genova Est e Nervi caos traffico per un furgone in fiamme

Genova. Mattinata difficile per il traffico genovese, sia a ponente sia a levante. Sulla strada a mare Guido Rossa, a Cornigliano, coda dalle prime ore della giornata per i tir in ingresso ai varchi portuali. Le operazioni di imbarco e controlli, che proseguono a rilento, hanno creato un incollonnamento di centinaia di metri. Sul posto la polizia locale.

A rendere più complicata la viabilità anche il fatto che, da ieri, l’ingresso autostradale di Cornigliano da via Siffredi è chiuso per lavori (lo sarà fino al 12 luglio).

Altro problema registrato sull’autostrada A12, tra Genova Est e Genova Nervi. Per un’auto in fiamme, tutti i mezzi che entrano al casello vengono poi dirottati in direzione ponente e si trovano a dover uscire a Genova Sampierdarena dove si stanno accumulando varie problematiche. In direzione sud si sono formati fino a 5 chilometri di coda. La situazione si è sbloccata intorno alle 11.